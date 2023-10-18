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Актёр Куртанидзе рассказал подробности о съёмках фильма «Дух Байкала»

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Актёр и соавтор сценария фильма «Дух Байкала» Мосэ Куртанидзе заявил, что съёмочная группа провела на озере полтора месяца.
Актёр Куртанидзе рассказал подробности о съёмках фильма «Дух Байкала»
  • Gettyimages.ru

«Мы прошли целую экспедицию», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, Байкал — это огромное «место силы» и к нему нужно относиться с уважением.

«Всех ребят, которые приехали, я инструктировал несколько дней. Многие относились скептически, но в итоге все поняли, что с Байкалом шутки плохи», — отметил Куртанидзе.

Режиссёр фильма — Михаил Расходников. Лента выходит в прокат 19 октября.

Ранее актёр Дмитрий Харатьян в беседе с сайтом kp.ru рассказал, в каких проектах планирует принять участие в ближайшем будущем.

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