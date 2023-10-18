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Минарет Белой мечети в Казани восстановят к концу 2023 года

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Председатель комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал о проекте по восстановлению Белой мечети в Казани. Работы планируется закончить к концу 2023 года.
Минарет Белой мечети в Казани восстановят к концу 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

«Она была в плачевном состоянии, какие-то реставрационные процессы, конечно, происходили локально. Сегодня проект содержит и благоустройство территории, подведение всех инженерных сетей: газ, электричество, вода, канализация», — заявил Гущин.

Белая мечеть построена в 1805 году и является старейшей в Ново-Татарской слободе. К началу зимы запланировано обновление кровли, к концу года возле храма появится здание для омовений.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направили 4 млрд рублей на реставрацию объектов культурного наследия.

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