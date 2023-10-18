Минарет Белой мечети в Казани восстановят к концу 2023 года
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
«Она была в плачевном состоянии, какие-то реставрационные процессы, конечно, происходили локально. Сегодня проект содержит и благоустройство территории, подведение всех инженерных сетей: газ, электричество, вода, канализация», — заявил Гущин.
Белая мечеть построена в 1805 году и является старейшей в Ново-Татарской слободе. К началу зимы запланировано обновление кровли, к концу года возле храма появится здание для омовений.
Ранее сообщалось, что в Татарстане направили 4 млрд рублей на реставрацию объектов культурного наследия.