Первый снег ожидается в Омской области к концу недели

Первый снег прогнозируется в Омской области в субботу, 21 октября. Также возможен туман и гололёд.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

В четверг, 19 октября, температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, днём — до +8…+13 °С. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Существенных осадков не ожидается.

20 октября температура днём +7…+12 °С, ночью -3…+2 °С.

В субботу возможны дождь и снег, в отдельных районах гололёд. Температура ночью 0…+5 °С, днём — +4…+9 °С.

Также стало известно, что в выходные снег может выпасть и в Приморье, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода».

21 октября температура воздуха на большей части прибрежной территории ночью -4...-9 °С, днём — +4...+10 °С.

Ожидается усиление ветра и снег.

Ранее сообщалось, что ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в конце недели в Москве возможны осадки в виде мокрого снега.