Аналитик Ульянов высказался об уровне защиты современных антивирусов

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов выразил мнение, что антивирусные программы не могут дать стопроцентную защиту от вредоносных программ, но их всё равно нужно устанавливать на все устройства с доступом в интернет.

«С одной стороны, уровень защиты достаточно высокий. Современные технологические средства информационной безопасности неплохо отработаны. Но есть несколько моментов. Во-первых, обновление антивирусных баз должно быть обязательным и регулярным, фактически на ежедневной основе», — сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Ещё одним важным моментом Ульянов назвал профиль самого пользователя — если человек часто посещает сомнительные сайты, то это повышает риски заражения.

Ранее учёный, кандидат юридических наук Генрих Девяткин в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что мошенники могут использовать личные медицинские данные человека для шантажа и дальнейшего получения выкупа.