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Аналитик Ульянов высказался об уровне защиты современных антивирусов

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Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов выразил мнение, что антивирусные программы не могут дать стопроцентную защиту от вредоносных программ, но их всё равно нужно устанавливать на все устройства с доступом в интернет.
Аналитик Ульянов высказался об уровне защиты современных антивирусов
  • Gettyimages.ru

«С одной стороны, уровень защиты достаточно высокий. Современные технологические средства информационной безопасности неплохо отработаны. Но есть несколько моментов. Во-первых, обновление антивирусных баз должно быть обязательным и регулярным, фактически на ежедневной основе», — сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Ещё одним важным моментом Ульянов назвал профиль самого пользователя — если человек часто посещает сомнительные сайты, то это повышает риски заражения.

Ранее учёный, кандидат юридических наук Генрих Девяткин в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что мошенники могут использовать личные медицинские данные человека для шантажа и дальнейшего получения выкупа.

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