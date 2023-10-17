Губернатор Развожаев поздравил жителей с Днём гимна города-героя Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил жителей с Днём гимна города-героя.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Композитора Вано Ильича Мурадели в Севастополе знали и любили. В военные годы он руководил Центральным ансамблем краснофлотской песни и пляски, который выступал на фронтах и флотах. Когда в 1944 году город освободили от фашистских захватчиков, ансамбль выступил перед севастопольцами», — напомнил Развожаев.

В 1954 году Первой обороне Севастополя исполнялось 100 лет, и моряки-черноморцы обратились к Мурадели с просьбой написать для города песню. Слова сочинил поэт Пётр Градов. Так появилась композиция «Легендарный Севастополь».

Как отметил Развожаев, «Легендарный Севастополь» — это мелодия, которая объединяет, и слова, которые всегда живут в сердце.