В Петербурге открываются две выставки о кино

В среду, 18 октября, в Санкт-Петербурге откроется выставка эскизов народного художника России, лауреата премий «Ника» и «Орёл» Владимира Светозарова «Другие могут быть другими». Она приурочена к 80-летию мастера.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Также состоится вечер памяти, в рамках которого покажут фильм «Кукушка» режиссёра Александра Рогожкина, в создании которого Светозаров принимал участие как художник-постановщик.

На экспозиции можно будет увидеть эскизы Светозарова к фильмам «Ася», «Собачье сердце», «Объяснение в любви», «Не болит голова у дятла», «Никудышная», «Мастер и Маргарита», «Снегурочку вызывали?», «Ключ без права передачи», «Хрусталёв, машину!» и др.

Кроме того, 19 октября на «Ленфильме» начнёт работу выставка «Пунктир», посвящённая оператору и режиссёру, заслуженному деятелю искусств России Дмитрию Долинину.

Посетители смогут ознакомиться с фотоработами Долинина, который в качестве оператора снял такие картины, как «Республика ШКИД», «В огне брода нет», «Начало», «Мама вышла замуж», «Не болит голова у дятла», «Чужие письма», «Ключ без права передачи», «Фантазии Фарятьева».

В качестве режиссёра Долинин известен по фильмам «Сентиментальное путешествие на картошку», «Убегающий август», «Миф о Леониде».

Ранее актёр, народный артист России Виктор Сухоруков в беседе с НСН рассказал о съёмках в комедии Дмитрия Светозарова «Пять процентов», главную роль в которой сыграл Юрий Стоянов.