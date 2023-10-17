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В «Яндекс Карты» добавили трёхмерные модели достопримечательностей Петербурга

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В «Яндекс Карты» добавили трёхмерные цветные модели основных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Среди них — Эрмитаж, крейсер «Аврора», Петропавловская крепость и Кунсткамера.
В «Яндекс Карты» добавили трёхмерные модели достопримечательностей Петербурга
  • Gettyimages.ru
  • © Samuel Perales Carrasco

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в пресс-службе, туристы теперь смогут узнать город лучше ещё до приезда.

Кроме того, добавлена функция переключения на ночную тему, благодаря чему на зданиях включается подсветка.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на портале «Узнай Москву» опубликован маршрут, посвящённый Дню учителя. Он рассказывает о великих педагогах.

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