Синоптик Тишковец: в Москве и области ожидается похолодание и осадки в октябре

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что в центральной части России во второй половине октября температура воздуха будет постепенно понижаться.

Ночные температуры составят +1…+3 °С в Москве, по области — +3…+5 °С. С 18 октября станет холоднее, а к дождям может добавиться снег, отметил специалист.

Согласно прогнозу, в четверг, 19 октября, жителей региона ждут обложные осадки и незначительное потепление. В пятницу, 20 октября, вновь похолодает, ожидается мокрый снег. К утру 21 октября в Москве — 0…+2 °С, по области — -3…+2 °С.

В выходные, 22 и 23 октября, по ночам заморозки от 0 до -5 °С, днём — +1…+6, заключил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ожидается похолодание, а также дожди и мокрый снег.