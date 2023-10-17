Диетолог Мухина рассказала о пользе облепихи в период простуд
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«Она богата каротиноидами, витаминами A и группы B», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, облепиха полезна в период простуд, поскольку способствует повышению иммунитета.
«Сейчас сезон вирусных заболеваний, поэтому важно употреблять где-то 30—50 г этой ягоды ежедневно в качестве сока, чая, пюре или варенья. Очень популярны пироги из облепихи», — отметила Мухина.
Со своей стороны, старший преподаватель кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.ru посоветовала употреблять квашеную капусту, особенно осенью и зимой.
«Употреблять капусту нужно и можно ежедневно, особенно осенью и зимой, в сезон простуд. Но есть и противопоказания. Квашеная капуста не рекомендуется людям, страдающим гипертонической болезнью», — сказала она.
Как отметила эксперт, также капуста противопоказана при наличии воспалительных заболеваний желудка в период обострения.
Ранее врач-стоматолог, основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян посоветовала использовать отбеливающую пасту не чаще одного-двух раз в неделю.