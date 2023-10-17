Диетолог Мухина рассказала о пользе облепихи в период простуд

Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о полезных свойствах облепихи.

«Она богата каротиноидами, витаминами A и группы B», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, облепиха полезна в период простуд, поскольку способствует повышению иммунитета.

«Сейчас сезон вирусных заболеваний, поэтому важно употреблять где-то 30—50 г этой ягоды ежедневно в качестве сока, чая, пюре или варенья. Очень популярны пироги из облепихи», — отметила Мухина.

Со своей стороны, старший преподаватель кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.ru посоветовала употреблять квашеную капусту, особенно осенью и зимой.

«Употреблять капусту нужно и можно ежедневно, особенно осенью и зимой, в сезон простуд. Но есть и противопоказания. Квашеная капуста не рекомендуется людям, страдающим гипертонической болезнью», — сказала она.

Как отметила эксперт, также капуста противопоказана при наличии воспалительных заболеваний желудка в период обострения.

Ранее врач-стоматолог, основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян посоветовала использовать отбеливающую пасту не чаще одного-двух раз в неделю.