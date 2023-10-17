В Татарстане признали памятниками 98 объектов с 2018 года

Председатель комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал, что с 2018 года в единый государственный реестр внесены 98 памятников региона.

Об этом сообщает «Реальное время».

«179 объектов по результатам научно-исследовательской работы были включены в так называемый предварительный перечень объектов. Но это не значит, что эти объекты не подлежат государственной охране», — отметил чиновник.

На сегодняшний день в республике насчитывается 1721 объект культурного наследия.

Ранее НСН сообщала, что на Доме геологов в Москве отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд».