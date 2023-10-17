Узнать больше

В Татарстане признали памятниками 98 объектов с 2018 года

Короткая ссылка
Председатель комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал, что с 2018 года в единый государственный реестр внесены 98 памятников региона.
В Татарстане признали памятниками 98 объектов с 2018 года
  • Gettyimages.ru
  • © EXTREME-PHOTOGRAPHER

Об этом сообщает «Реальное время».

«179 объектов по результатам научно-исследовательской работы были включены в так называемый предварительный перечень объектов. Но это не значит, что эти объекты не подлежат государственной охране», — отметил чиновник.

На сегодняшний день в республике насчитывается 1721 объект культурного наследия.

Ранее НСН сообщала, что на Доме геологов в Москве отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить