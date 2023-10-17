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Юрий Гальцев рассказал о пробах в Театр эстрады имени Райкина

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Художественный руководитель Санкт-Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев рассказал, как проходят пробы в театр.

«У нас больше 100 театров в Питере, а Театр эстрады он всё время один, он жанровый, где актёру нужно многое делать: и петь, и танцевать, быть с хорошим чувством юмора... Здесь идут пробы очень серьёзные», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, всех кандидатов не взять, но тем не менее «всегда берёшь тех, кого выкормил и вырастил», как делали все мастера.

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль «Сказочный мир» будет проходить в Тюменской области с 24 по 27 октября. Семь театров представят свои спектакли и проведут мастер-классы.

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