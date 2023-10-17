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Диетолог Королёва: в пропаренном рисе есть полезные для нервной системы витамины

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что в пропаренном рисе содержится большое количество полезных для нервной системы витаминов группы B.
Диетолог Королёва: в пропаренном рисе есть полезные для нервной системы витамины
  • Gettyimages.ru
  • © rai

При пропаривании из состава оболочки непосредственно в ядерную часть риса переходят витамины группы B и дополнительные минеральные вещества, объяснила она в беседе с «Москвой 24».

«Витамины группы B полезны для нормального функционирования нервной системы. Если их не хватает, могут возникать различные неврологические расстройства», — добавила Королёва.

Со своей стороны, врач-диетолог, эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала, что, вопреки расхожему мнению, картофель — скорее полезный, чем вредный продукт. Всё зависит от способа приготовления и объёма потребления, поделилась она в беседе с Life.ru.

Диетолог посоветовала употреблять не более 150—200 гр. продукта не более двух-трёх раз в неделю. Предпочтение стоит отдать отварному или запечённому картофелю — в таком виде его калорийность составляет всего 65—80 ккал на 100 гр.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Алёна Микрюкова рассказала, что хлеб из цельнозерновой муки наиболее полезен для здоровья.

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