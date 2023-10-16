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В Луганске запустили проект «Пушкин — наше всё»

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В Луганске состоялась церемония открытия проекта «Пушкин — наше всё», который проводят Луганская и Белгородская универсальные научные библиотеки при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В Луганске запустили проект «Пушкин — наше всё»
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Проект приурочен к 225-летию поэта и включает материалы из собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина.

В рамках проекта начали работу выставки «И на знакомые их образы гляжу» и «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять».

«В прошлом году мы подписали гарантийные обязательства о том, что в случае победы в грантовом конкурсе к нам приедет выставка, которая расскажет жителям ЛНР, каково было окружение Александра Сергеевича, представит картины с изображением гениального мастера и иллюстрации к его произведениям», — рассказала заместитель директора по научной и проектной деятельности ЛРУНБ Галина Аксёнова.

Ранее сообщалось, что книга «История Удмуртии. От каменного века до эры космоса» победила в номинации «Лучшая книга о России» конкурса «Книга года», проводимого в рамках межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир».

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