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Канделаки: образ главного персонажа сериала «Бедный олигарх» — собирательный

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Телеведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки опровергла связь между возвращением предпринимателя Михаила Фридмана в Россию и премьерой на ТНТ второго сезона сериала «Бедный олигарх».
Канделаки: образ главного персонажа сериала «Бедный олигарх» — собирательный
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Знаете, меня уже просто достали звонки от журналистов: «А Фридман ли это?» Нет, это не Фридман — отвечаю всем. Это собирательный образ русского олигарха, который, зажравшись в Лондоне, наконец-то понимает, что лучше России нет ничего. Поэтому и хочет вернуться домой. Но, как говорится, Родину предать и уехать — легко, а вот вернуться — гораздо сложнее», — ответила Канделаки на вопрос RT.

По её словам, олигарх в сериале «пройдёт весь очистительный путь и заслужит своё возвращение на Родину, но не в этом сезоне».

Ранее Канделаки, комментируя RT сериал «Бедный олигарх», отметила, что все параллели и инсинуации по поводу того, что какие-то конкретные миллиардеры были взяты как прообраз, — неправда. По её словам, она рада, что многие предприниматели осознали, что безопаснее всего на Родине.

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