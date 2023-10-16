Узнать больше

Синоптик Колесов спрогнозировал похолодание и снег в Петербурге

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге прогнозируется похолодание, которое может продлиться около десяти дней. Отрицательные температуры начнутся ночью в среду, 18 октября.
Синоптик Колесов спрогнозировал похолодание и снег в Петербурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал синоптика Александра Колесова.

Ветер сменит направление на северное, северо-восточное, из-за чего в город и придёт холодный воздух. Осадков будет немного, но к середине недели возможен небольшой снегопад.

Температурный максимум составит около +5 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что Комитет дорожного хозяйства Челябинска призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю из-за заморозков, которые ожидаются 21 и 22 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить