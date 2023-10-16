Синоптик Колесов спрогнозировал похолодание и снег в Петербурге
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал синоптика Александра Колесова.
Ветер сменит направление на северное, северо-восточное, из-за чего в город и придёт холодный воздух. Осадков будет немного, но к середине недели возможен небольшой снегопад.
Температурный максимум составит около +5 °С.
Ранее URA.RU сообщало, что Комитет дорожного хозяйства Челябинска призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю из-за заморозков, которые ожидаются 21 и 22 октября.