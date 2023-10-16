Синоптик Колесов спрогнозировал похолодание и снег в Петербурге

В Санкт-Петербурге прогнозируется похолодание, которое может продлиться около десяти дней. Отрицательные температуры начнутся ночью в среду, 18 октября.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал синоптика Александра Колесова.

Ветер сменит направление на северное, северо-восточное, из-за чего в город и придёт холодный воздух. Осадков будет немного, но к середине недели возможен небольшой снегопад.

Температурный максимум составит около +5 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что Комитет дорожного хозяйства Челябинска призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю из-за заморозков, которые ожидаются 21 и 22 октября.