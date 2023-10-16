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В Крыму объявили штормовое предупреждение

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В Крыму объявлено штормовое предупреждение до конца суток 16 октября.
В Крыму объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

«Ожидаются дожди, грозы, усиление ветра до 15—20 м/с, местами до 25 м/с», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что комитет дорожного хозяйства Челябинска призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю из-за заморозков, которые ожидаются 21 и 22 октября, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По прогнозам синоптиков, в Челябинске 21 и 22 октября ожидаются заморозки. Просим автовладельцев быть ответственными и на этой неделе сменить летнюю резину на зимнюю», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 17 октября в Татарстане ожидается усиление ветра до 28 м/с.

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