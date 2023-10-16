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Стартовал приём заявок на участие в проекте «Гений места» в 2024 году

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Начался приём заявок на включение библиотек в проект по развитию креативных индустрий в регионах «Гений места» в 2024 году.
Стартовал приём заявок на участие в проекте «Гений места» в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Peter M. Fisher

В отобранных учреждениях появятся точки концентрации талантов. В них будут доступны специализированная литература и современное оборудование.

Читатели получат здесь методическую помощь для превращения своих идей в полноценный творческий проект по одному из 14 направлений, от моды и издательского дела до IT и дизайна.

«Точки концентрации талантов — это места, где рождаются и развиваются новые идеи, где люди могут найти пространство для вдохновения. Таким образом, в библиотеках, присоединившихся к этой программе, появляется ещё больше возможностей для раскрытия потенциала молодёжи», — заявила министр культуры Ольга Любимова.

Подать заявку можно до 17 ноября.

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