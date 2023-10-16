Спасатели предупредили о сильных дождях в Нижегородской области в ночь на 17 октября

ГУ МЧС Нижегородской области предупредило жителей о сильных дождях в ночь с 16 на 17 октября. Спасатели посоветовали автомобилистам не превышать скоростной режим.

Об этом сообщает newsnn.ru

Как отметили в ведомстве, при таких погодных условиях видимость на дороге заметно ухудшается.

Также стало известно, что ГИБДД Тюмени предупредило о возможном гололёде с 23 октября, передаёт nashgorod.ru.

Водителей призвали учитывать погоду при планировании поездок.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в конце недели в Москве возможны осадки в виде мокрого снега.