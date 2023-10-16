Узнать больше

Спасатели предупредили о сильных дождях в Нижегородской области в ночь на 17 октября

Короткая ссылка
ГУ МЧС Нижегородской области предупредило жителей о сильных дождях в ночь с 16 на 17 октября. Спасатели посоветовали автомобилистам не превышать скоростной режим.
Спасатели предупредили о сильных дождях в Нижегородской области в ночь на 17 октября
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

Об этом сообщает newsnn.ru

Как отметили в ведомстве, при таких погодных условиях видимость на дороге заметно ухудшается.

Также стало известно, что ГИБДД Тюмени предупредило о возможном гололёде с 23 октября, передаёт nashgorod.ru.

Водителей призвали учитывать погоду при планировании поездок.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в конце недели в Москве возможны осадки в виде мокрого снега.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить