Спасатели предупредили о сильных дождях в Нижегородской области в ночь на 17 октября
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Об этом сообщает newsnn.ru
Как отметили в ведомстве, при таких погодных условиях видимость на дороге заметно ухудшается.
Также стало известно, что ГИБДД Тюмени предупредило о возможном гололёде с 23 октября, передаёт nashgorod.ru.
Водителей призвали учитывать погоду при планировании поездок.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в конце недели в Москве возможны осадки в виде мокрого снега.