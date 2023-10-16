В Москве начались работы по консервации фонтана «Дружба народов»
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
«Из чаши сооружения уже слили воду и промыли вручную уникальные скульптуры», — заявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.
Он отметил, что специалисты проверят инженерные коммуникации и насосное оборудование. Также будет демонтирована подводная подсветка.
Зимой будет проводиться регулярное техобслуживание фонтана.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве началось тестирование канатной дороги на ВДНХ.