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В Москве начались работы по консервации фонтана «Дружба народов»

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Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы начали работы по консервации фонтана «Дружба народов» на ВДНХ.
В Москве начались работы по консервации фонтана «Дружба народов»

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

«Из чаши сооружения уже слили воду и промыли вручную уникальные скульптуры», — заявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Он отметил, что специалисты проверят инженерные коммуникации и насосное оборудование. Также будет демонтирована подводная подсветка.

Зимой будет проводиться регулярное техобслуживание фонтана.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве началось тестирование канатной дороги на ВДНХ.

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