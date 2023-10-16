В Москве начались работы по консервации фонтана «Дружба народов»

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы начали работы по консервации фонтана «Дружба народов» на ВДНХ.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

«Из чаши сооружения уже слили воду и промыли вручную уникальные скульптуры», — заявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Он отметил, что специалисты проверят инженерные коммуникации и насосное оборудование. Также будет демонтирована подводная подсветка.

Зимой будет проводиться регулярное техобслуживание фонтана.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве началось тестирование канатной дороги на ВДНХ.