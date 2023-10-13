Диетолог Пристанский назвал неправильный энергообмен причиной набора веса зимой

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, почему в зимний период некоторые люди набирают вес.

В беседе с «Радио 1» он заявил, что зимой организму приходится постоянно поддерживать нормальную температуру, что возможно при потреблении оптимального количества жиров.

«Жиры — это источники липидов, липиды — это холестерин, а холестерин является базовым строительным материалом для всех андрогенных гормонов, а ещё это энергоёмкий продукт. В одном грамме жиров содержится порядка девяти килокалорий, в белках и углеводах — порядка четырёх килокалорий. Если мы добавляем в рацион больше жиров, соответственно, мы и должны отдавать больше энергии», — пояснил Пристанский.

По его словам, зимой энергообмен немного увеличивается, и поэтому в холода люди начинают больше есть, а при неправильном энергообмене — набирать вес.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Дюжева в беседе с газетой «Известия» заявила, что для подростков важно полноценное питание.