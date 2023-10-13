Узнать больше

Диетолог Пристанский назвал неправильный энергообмен причиной набора веса зимой

Короткая ссылка
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, почему в зимний период некоторые люди набирают вес.
Диетолог Пристанский назвал неправильный энергообмен причиной набора веса зимой
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Радио 1» он заявил, что зимой организму приходится постоянно поддерживать нормальную температуру, что возможно при потреблении оптимального количества жиров.

«Жиры — это источники липидов, липиды — это холестерин, а холестерин является базовым строительным материалом для всех андрогенных гормонов, а ещё это энергоёмкий продукт. В одном грамме жиров содержится порядка девяти килокалорий, в белках и углеводах — порядка четырёх килокалорий. Если мы добавляем в рацион больше жиров, соответственно, мы и должны отдавать больше энергии», — пояснил Пристанский.

По его словам, зимой энергообмен немного увеличивается, и поэтому в холода люди начинают больше есть, а при неправильном энергообмене — набирать вес.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Дюжева в беседе с газетой «Известия» заявила, что для подростков важно полноценное питание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить