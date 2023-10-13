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Умерла актриса Галина Байнякшина, сыгравшая в постановке «Любовь и голуби»

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Актриса Галина Байнякшина, которая сыграла более 100 театральных ролей, умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщил Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова. 
Умерла актриса Галина Байнякшина, сыгравшая в постановке «Любовь и голуби»
  • Gettyimages.ru

«Артистка служила иркутской драме 57 лет, была отмечена Благодарностью Министерства культуры Российской Федерации, удостоена звания ветерана труда», — рассказали в пресс-службе театра.

Байнякшину там называют острохарактерной и комедийной актрисой, которая отличалась острой харизмой и живым темпераментом.

В своё время Байнякшина была «лучшей Бабой-ягой театра», отмечает пресс-служба.

«Играла много, владела разными актёрскими красками и жанрами. Была убедительна в пьесах Бертольда Брехта и Бернарда Шоу, Гуркина и Шукшина, Сухово-Кобылина и Жака Кокто…» — отмечено в сообщении.

ТАСС отмечает, что Байнякшина сыграла более 100 театральных ролей, в том числе принимала участия в театральных постановках «Любовь и голуби», «Морозко», «Царь Фёдор Иоаннович».

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