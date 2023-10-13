В Петербурге предупредили об усилении ветра до 15 м/с 14 октября
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
По прогнозу, ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 15 м/с.
Также стало известно, что ветреная погода будет и в Удмуртии, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.
Во вторник, 17 октября, ветер усилится до штормового. Порывы составят 15—20 м/с.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столичном регионе в выходные ожидается тёплая и ветреная погода.