В Петербурге предупредили об усилении ветра до 15 м/с 14 октября

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге в субботу, 14 октября.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

По прогнозу, ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 15 м/с.

Также стало известно, что ветреная погода будет и в Удмуртии, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

Во вторник, 17 октября, ветер усилится до штормового. Порывы составят 15—20 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столичном регионе в выходные ожидается тёплая и ветреная погода.