Синоптик Вильфанд назвал регионы, где наступит бабье лето
Температура выше +10 °С установится в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, поделился специалист в беседе с URA.RU.
«Особенно высокие температуры ожидаются ещё восточнее — на юге Иркутской области, в Бурятии. На всём Приморье температура будет +16…+20 °С», — сказал Вильфанд.
По его словам, потепление связано с антициклоном, который гонит тёплый воздух в сибирские регионы страны. Под его воздействием окажутся также юг Красноярского края и Хакасия.
Накануне progorod43 сообщал, что в Кировской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 20 м/с.