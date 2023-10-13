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Синоптик Вильфанд назвал регионы, где наступит бабье лето

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал наступление бабьего лета в южных районах Сибири, в Приморье и Бурятии.

Температура выше +10 °С установится в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, поделился специалист в беседе с URA.RU.

«Особенно высокие температуры ожидаются ещё восточнее — на юге Иркутской области, в Бурятии. На всём Приморье температура будет +16…+20 °С», — сказал Вильфанд.

По его словам, потепление связано с антициклоном, который гонит тёплый воздух в сибирские регионы страны. Под его воздействием окажутся также юг Красноярского края и Хакасия.

Накануне progorod43 сообщал, что в Кировской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 20 м/с.

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