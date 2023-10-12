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Саксофонист из Москвы победил на XVII молодёжных Дельфийских играх

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Саксофонист из Москвы Александр Долгов одержал победу в номинации «Духовые инструменты» в возрастной группе от 14 до 17 лет на XVII молодёжных Дельфийских играх, которые проходят в Киргизии.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Долгов играет на саксофоне с семи лет. Он является учеником музыкальной школы им. Ференца Листа, его наставник — почётный работник культуры Москвы Александра Петрова.

Музыкант принимает участие в Дельфийских играх в третий раз. Весной этого года он завоевал золотую медаль на молодёжных Дельфийских играх России в Саратове, а в 2022-м занял первое место в Дельфийских играх России в Красноярске.

Ранее сообщалось, что в Москве подвели итоги фестиваля студенческих спектаклей.

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