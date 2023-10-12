Кировская область получит более 23 млн рублей на оснащение музеев

Кировская область получит из федерального бюджета более 23 млн рублей на техническое оснащение музеев.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на проект закона «О федеральном бюджете на 2024 год».

«Обновление технического оборудования областных и муниципальных музейных пространств — важный шаг на пути к сохранению, пополнению и изучению культурного наследия региона», — заявила заместитель председателя правительства региона Светлана Шумайлова.

В частности, предусмотрено финансирование для Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых, Лебяжского краеведческого музея, Уржумского музейно-выставочного центра.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербургском государственном университете открылась экспозиция «Александринское наследие Островского», приуроченная к 200-летию со дня рождения драматурга.