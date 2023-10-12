Кировская область получит более 23 млн рублей на оснащение музеев
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на проект закона «О федеральном бюджете на 2024 год».
«Обновление технического оборудования областных и муниципальных музейных пространств — важный шаг на пути к сохранению, пополнению и изучению культурного наследия региона», — заявила заместитель председателя правительства региона Светлана Шумайлова.
В частности, предусмотрено финансирование для Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых, Лебяжского краеведческого музея, Уржумского музейно-выставочного центра.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербургском государственном университете открылась экспозиция «Александринское наследие Островского», приуроченная к 200-летию со дня рождения драматурга.