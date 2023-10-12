Узнать больше

Кировская область получит более 23 млн рублей на оснащение музеев

Короткая ссылка
Кировская область получит из федерального бюджета более 23 млн рублей на техническое оснащение музеев.
Кировская область получит более 23 млн рублей на оснащение музеев
  • Gettyimages.ru
  • © syolacan

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на проект закона «О федеральном бюджете на 2024 год».

«Обновление технического оборудования областных и муниципальных музейных пространств — важный шаг на пути к сохранению, пополнению и изучению культурного наследия региона», — заявила заместитель председателя правительства региона Светлана Шумайлова.

В частности, предусмотрено финансирование для Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых, Лебяжского краеведческого музея, Уржумского музейно-выставочного центра.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербургском государственном университете открылась экспозиция «Александринское наследие Островского», приуроченная к 200-летию со дня рождения драматурга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить