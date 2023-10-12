Миколог Мухин посоветовал жителям Свердловской области не бояться ходить в лес
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«Спарассис курчавый я у нас не встречал никогда. Лакированный трутовик найти, конечно, можно, но очень редко, в каких-то тёмно-хвойных девственных лесах. Его легко отличить — он блестящий, красивый. Саркосому я лично находил один раз, болетопсис — два раза», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, вероятность встретиться с краснокнижными грибами у жителей Свердловской области крайне мала, и не стоит бояться ходить в лес.
«Сбор грибов, которые нормальные люди собирают веками, не ограничен», — добавил Мухин.
Ранее стало известно о том, что с 12 октября вступила в силу статья уголовного кодекса о штрафах за уничтожение или причинение вреда грибам, занесённым в Красную книгу России.
Отмечается, что штраф для физлиц составит от 2,5 до 5 тыс. рублей.
Юридическим лицам придётся заплатить за нарушение от 500 тыс. до 1 млн рублей.