Миколог Мухин посоветовал жителям Свердловской области не бояться ходить в лес

Миколог, профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин прокомментировал вступление в силу статьи уголовного кодекса о штрафах за уничтожение или причинение вреда грибам, занесённым в Красную книгу России.

«Спарассис курчавый я у нас не встречал никогда. Лакированный трутовик найти, конечно, можно, но очень редко, в каких-то тёмно-хвойных девственных лесах. Его легко отличить — он блестящий, красивый. Саркосому я лично находил один раз, болетопсис — два раза», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, вероятность встретиться с краснокнижными грибами у жителей Свердловской области крайне мала, и не стоит бояться ходить в лес.

«Сбор грибов, которые нормальные люди собирают веками, не ограничен», — добавил Мухин.

Ранее стало известно о том, что с 12 октября вступила в силу статья уголовного кодекса о штрафах за уничтожение или причинение вреда грибам, занесённым в Красную книгу России.

Отмечается, что штраф для физлиц составит от 2,5 до 5 тыс. рублей.

Юридическим лицам придётся заплатить за нарушение от 500 тыс. до 1 млн рублей.