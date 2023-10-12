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Биолог Переведенцева рассказала о краснокнижных грибах в Пермской области

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Доктор биологических наук ПГНИУ Лидия Переведенцева прокомментировала вступление в силу статьи уголовного кодекса о штрафах за уничтожение или причинение вреда грибам, занесённым в Красную книгу России.
Биолог Переведенцева рассказала о краснокнижных грибах в Пермской области
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«В Пермском крае растёт только бледная поганка. Но она очень редко встречается и никакой ценности для людей не представляет. Бледная поганка помогает деревьям жить. Вряд-ли её кто-то будет собирать», — заявила Переведенцева в беседе с URA.RU.

По её словам, в настоящее время микологи работают над новой Красной книгой.

Ранее стало известно о том, что с 12 октября вступила в силу статья уголовного кодекса о штрафах за уничтожение или причинение вреда грибам, занесённым в Красную книгу России.

Отмечается, что штраф для физлиц составит от 2,5 до 5 тыс. рублей.

Юридическим лицам придётся заплатить за нарушение от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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