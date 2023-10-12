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Врач Константинова посоветовала употреблять не более 100 грамм мёда в день

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Врач-терапевт Марина Константинова посоветовала не переоценивать лекарственные свойства мёда.
Врач Константинова посоветовала употреблять не более 100 грамм мёда в день
  • Gettyimages.ru
  • © Janie Airey

Мёд — натуральная биодобавка, которая полезна лишь в том случае, если употреблять её правильно, сообщила врач в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, мёд следует есть в первой половине дня, как самостоятельный продукт, не нагревая выше 40 градусов, чтобы он не потерял свои полезные свойства.

Даже здоровым людям Константинова посоветовала употреблять мёд с осторожностью — не более 50—100 г в день.

В мёде много быстрых углеводов (сахаров), которые дают нагрузку на поджелудочную железу и почки, а также у этого продукта высокий гликемический индекс, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом I и II типа, а также при ожирении, заключила терапевт.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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