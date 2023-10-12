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Гастроэнтеролог Садыгова рассказала о пользе средиземноморской диеты

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог группы компаний BestDoctor Шафаг Садыгова рассказала, что в осенне-зимний период важно соблюдать правила рациона, чтобы поддержать организм и укрепить иммунитет.
Гастроэнтеролог Садыгова рассказала о пользе средиземноморской диеты
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В разговоре с «Газетой.Ru» врач посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, включающей растительные продукты (овощи и фрукты, орехи, бобовые), цельнозерновые продукты, оливковое масло, специи и травы, авокадо и орехи.

Она напомнила, что суточная норма ягод составляет 250 гр., а овощей — 400 гр.

Что касается животных белков, то предпочтение отдаётся рыбе (сельдь, лососёвые, сардины, тунец, скумбрия) и морепродуктам, которые содержат наибольшее количество омега-3 жирных кислот.

Ежедневно либо несколько раз в неделю можно включать в рацион птицу, яйца, сыр и молочные продукты.

Такой рацион снижает риск развития воспалительных процессов, подытожила Садыгова.

Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, Андрей Гуляев в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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