Вышел первый трейлер фильма «Стальная хватка» о братьях-рестлерах фон Эрих
- © Кадр из фильма «Стальная хватка» (2023)
Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании.
Сюжет фильма сфокусирован на Кевине и Керри фон Эрих, членах одной из известнейших семей рестлеров. Зрители увидят, как герои под руководством жестокого отца прокладывали себе путь к успеху.
Роли братьев в ленте исполнили Зак Эфрон и Джереми Аллен Уайт, отца семейства сыграл Холт Маккэллани.
В мировой прокат фильм выйдет 21 декабря. Россияне в кинотеатрах его смогут посмотреть с 4 января 2024 года.
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