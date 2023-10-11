Вышел первый трейлер фильма «Стальная хватка» о братьях-рестлерах фон Эрих

В сети появился первый трейлер биографического фильма «Стальная хватка» о семье известнейших рестлеров фон Эрих.

Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании.

Сюжет фильма сфокусирован на Кевине и Керри фон Эрих, членах одной из известнейших семей рестлеров. Зрители увидят, как герои под руководством жестокого отца прокладывали себе путь к успеху.

Роли братьев в ленте исполнили Зак Эфрон и Джереми Аллен Уайт, отца семейства сыграл Холт Маккэллани.

В мировой прокат фильм выйдет 21 декабря. Россияне в кинотеатрах его смогут посмотреть с 4 января 2024 года.

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