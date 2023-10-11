В Москве пройдёт музыкальное чтение повести Гоголя «Вий»
Проведёт событие сервис «Яндекс Плюс», сообщает пресс-служба.
Читать «Вия» для гостей вечера будут актёр Георгий Босняцкий и писательница, ведущая подкаста «Ковен Дур» Ольга Птицева.
Пугающую атмосферу классической повести дополнит музыкальное сопровождение — приглашённые композиторы исполнят фрагменты произведений Эрнста Донаньи и Петериса Васкса. Также будут звучать церковные мотивы и русские народные песни.
Зрители, имеющие подписку на сервис, смогут посетить событие бесплатно, но по предварительной записи на сайте.
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