В Москве пройдёт музыкальное чтение повести Гоголя «Вий»

В пятницу, 13 октября, в 20:00 в парке Горького состоится литературно-музыкальный вечер, гости которого смогут насладиться мистической атмосферой повести Н.В. Гоголя «Вий» в современной интерпретации.

Проведёт событие сервис «Яндекс Плюс», сообщает пресс-служба.

Читать «Вия» для гостей вечера будут актёр Георгий Босняцкий и писательница, ведущая подкаста «Ковен Дур» Ольга Птицева.

Пугающую атмосферу классической повести дополнит музыкальное сопровождение — приглашённые композиторы исполнят фрагменты произведений Эрнста Донаньи и Петериса Васкса. Также будут звучать церковные мотивы и русские народные песни.

Зрители, имеющие подписку на сервис, смогут посетить событие бесплатно, но по предварительной записи на сайте.

Ранее стало известно, что песни группы «Король и Шут» представят в симфоническом звучании.