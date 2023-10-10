Оренбургская область примет участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры

Оренбургская область примет участие во Всероссийской экологической акции по сбору макулатуры #БумБатл, которая проходит с 10 октября по 15 ноября в рамках нацпроекта «Экология».

Об этом сообщает RIA56.

В 2022 году жители региона собрали в ходе акции более 10 тыс. кг макулатуры. Участвовали вузы, школы и детсады.

Наибольшую активность проявили педагоги и учащиеся лицея №5 (Оренбург), которые собрали 3,5 тыс. книг, тетрадей и журналов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области завершили программу «100 прудов и озёр», в рамках которой специалисты расчистили 163 водоёма, в том числе 40 объектов в 2023 году.