Узнать больше

В сети вышел сериал про российских хакеров «Короче, план такой»

Короткая ссылка
На платформе Wink состоялась премьера комедийного сериала «Короче, план такой» о приключениях российских хакеров.
В сети вышел сериал про российских хакеров «Короче, план такой»
  • Gettyimages.ru

По данным сайта kp.ru, к просмотру с 10 октября доступны три серии проекта.

Сюжет сфокусирован на группе авантюрных хакеров, которые никогда не встречались в реальности и знают друг друга только по никам в сети. Они успешно занимаются преступной деятельностью — крадут деньги у богачей. Однажды из-за одной оплошности компьютерные гении попадаются властям и перед ними встаёт сложный выбор: сесть в тюрьму или работать в интересах государства. Члены команды знакомятся друг с другом и вместе решают выбрать второй вариант. Отныне они действуют не ради собственной выгоды, а во благо всего мира.

Режиссёром сериала выступил Марк Горобец. По его словам, эпизоды наполнены экшеном.

«Я люблю этот проект и верю, что зритель его полюбит. Аудитории предстоит пройти вместе с нами все истории, которые мы придумали, разгадать все квесты и насладиться красотой огромного количества мест, в которых происходит действие сериала», — цитирует слова постановщика издание.

Роли в ленте исполнили Кирилл Нагиев, Игорь Коровин, София Каштанова, Никита Богатов, Михаил Кремер и многие другие.  

Ранее состоялась премьера сериала «Плакса» с дочерью Сергея Жукова. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить