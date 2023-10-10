В сети вышел сериал про российских хакеров «Короче, план такой»

На платформе Wink состоялась премьера комедийного сериала «Короче, план такой» о приключениях российских хакеров.

По данным сайта kp.ru, к просмотру с 10 октября доступны три серии проекта.

Сюжет сфокусирован на группе авантюрных хакеров, которые никогда не встречались в реальности и знают друг друга только по никам в сети. Они успешно занимаются преступной деятельностью — крадут деньги у богачей. Однажды из-за одной оплошности компьютерные гении попадаются властям и перед ними встаёт сложный выбор: сесть в тюрьму или работать в интересах государства. Члены команды знакомятся друг с другом и вместе решают выбрать второй вариант. Отныне они действуют не ради собственной выгоды, а во благо всего мира.

Режиссёром сериала выступил Марк Горобец. По его словам, эпизоды наполнены экшеном.

«Я люблю этот проект и верю, что зритель его полюбит. Аудитории предстоит пройти вместе с нами все истории, которые мы придумали, разгадать все квесты и насладиться красотой огромного количества мест, в которых происходит действие сериала», — цитирует слова постановщика издание.

Роли в ленте исполнили Кирилл Нагиев, Игорь Коровин, София Каштанова, Никита Богатов, Михаил Кремер и многие другие.

Ранее состоялась премьера сериала «Плакса» с дочерью Сергея Жукова.