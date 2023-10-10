Актёр Артём Крылов рассказал о съёмках в фильме о Екатерине Великой

Актёр Артём Крылов рассказал о своём участии в новых кинопроектах.

В интервью «Петербургскому дневнику» актёр сообщил, что недавно был занят на съёмках фильма о Екатерине Великой.

«И на этот раз её играет Лиза Боярская. Мне досталась честь примерить на себя роль Алексея Орлова, брата Григория Орлова. Это знаменитая история, как он вытаскивал княгиню Тараканову из Италии», — поделился Крылов.

Также актёр озвучил одну из ролей в новом мультфильме «Руслан и Людмила».

Кроме того, по его словам, заканчивается работа над короткометражкой, где артист попробовал свои силы в качестве режиссёра. По его признанию, картину будут представлять на фестивалях.

Ранее актёр народный артист России Виктор Сухоруков в беседе с НСН рассказал о съёмках в комедии Дмитрия Светозарова «Пять процентов», главную роль в которой сыграл Юрий Стоянов.