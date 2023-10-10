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Охлобыстин рассказал о долге актёра после посещения Мариупольского театра

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Актёр, режиссёр, писатель Иван Охлобыстин в ходе творческой встречи рассказал о своих впечатлениях от посещения Мариуполя, где побывал с супругой Оксаной минувшим летом.
Охлобыстин рассказал о долге актёра после посещения Мариупольского театра
  • Gettyimages.ru

О посещении разбомблённого Мариупольского театра актёр рассказал на встрече в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, организованной при поддержке Минкультуры России и в рамках проекта «Творческие встречи и лаборатории», сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Охлобыстин отметил, что из труппы в 40 человек в живых остались 16, но они всё равно открыли новый сезон.

«Представили жанровые сценки: женщина с коляской, старики играют в шахматы. И выходит девочка с изумительным голосом и поёт: «Ах, как хочется вернуться…» Я заплакал. Я вообще не сентиментальный человек, но это для меня пример абсолютного служения актёра своему народу», — признался Охлобыстин.

Артист не имеет права в сложные времена уходить от своей аудитории, подытожил он.

Ранее сообщалось, что продюсера и основателя музыкальной группы «Земляне» Владимира Киселёва наградили Георгиевским крестом Донецкой Народной Республики. Это общественная награда Международного союза общественных объединений «Всевеликое Войско Донское».

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