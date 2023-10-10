Специалист Соколова посоветовала есть цитрусовые в период простуд

Основатель и руководитель Международной академии оздоровления и омоложения Натальи Соколовой, автор метода «Остеогимнастика» Наталья Соколова дала несколько рекомендаций для снижения риска заболеть ОРВИ в холодное время года.

Прежде всего следует употреблять больше витамина C, например, добавляя в рацион цитрусы или используя пищевые добавки, поделилась специалист в беседе с Life.ru.

Также, по её словам, следует уменьшить количество жиров в рационе, а долю клетчатки, наоборот, увеличить.

Соколова порекомендовала делать остеогимнастику по собственной методике для поддержания иммунной системы, а также следить за тем, чтобы ноги всегда были сухие и находились в тепле. По возвращении с улицы нужно делать согревающие ванночки для ног с горчицей или солью.

Также после нахождения в общественном месте эксперт порекомендовала выпить горячей воды и промыть нос, чтобы очистить слизистую от микробов.

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