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Жители Москвы и Петербурга чаще остальных россиян заводят собак

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Согласно новому исследованию, жители Москвы чаще остальных россиян заводят собак. Их любимой породой названа чихуахуа.
Жители Москвы и Петербурга чаще остальных россиян заводят собак
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис Туту.ру.

Как отметили эксперты, в Москве есть несколько памятников в честь собак, например бронзовая овчарка на станции метро «Площадь Революции».

В Санкт-Петербурге чаще всего заводят шпицев. Среди памятников собакам в городе — собака Павлова в саду Института экспериментальной медицины и памятник-скамейка таксе во дворе СПбГУ.

В список также попали Тольятти, Воронеж, Краснодар и Йошкар-Ола.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал советы по уходу за пожилой собакой. Как отметил эксперт, желательно разработать индивидуальный план питания для питомца.

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