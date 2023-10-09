Жители Москвы и Петербурга чаще остальных россиян заводят собак
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис Туту.ру.
Как отметили эксперты, в Москве есть несколько памятников в честь собак, например бронзовая овчарка на станции метро «Площадь Революции».
В Санкт-Петербурге чаще всего заводят шпицев. Среди памятников собакам в городе — собака Павлова в саду Института экспериментальной медицины и памятник-скамейка таксе во дворе СПбГУ.
В список также попали Тольятти, Воронеж, Краснодар и Йошкар-Ола.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал советы по уходу за пожилой собакой. Как отметил эксперт, желательно разработать индивидуальный план питания для питомца.