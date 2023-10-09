Жители Москвы и Петербурга чаще остальных россиян заводят собак

Согласно новому исследованию, жители Москвы чаще остальных россиян заводят собак. Их любимой породой названа чихуахуа.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис Туту.ру.

Как отметили эксперты, в Москве есть несколько памятников в честь собак, например бронзовая овчарка на станции метро «Площадь Революции».

В Санкт-Петербурге чаще всего заводят шпицев. Среди памятников собакам в городе — собака Павлова в саду Института экспериментальной медицины и памятник-скамейка таксе во дворе СПбГУ.

В список также попали Тольятти, Воронеж, Краснодар и Йошкар-Ола.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал советы по уходу за пожилой собакой. Как отметил эксперт, желательно разработать индивидуальный план питания для питомца.