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Сентябрь в Подмосковье признали самым тёплым в истории метеонаблюдений

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Сентябрь в Московской области назвали самым тёплым в истории метеонаблюдений. Из 30 дней 23 были солнечными, а температура воздуха сохранялась на уровне выше +20 °С. В течение шести дней показатели достигали +25 °С.
Сентябрь в Подмосковье признали самым тёплым в истории метеонаблюдений
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Предыдущий рекорд был установлен в 1938 году.

«Самой тёплой у нас была, конечно, третья декада сентября, там вообще среднесуточная и среднедекадная температуры были на пять градусов теплее нормы. 22, 23 и 24-го числа были побиты температурные рекорды: температура воздуха превышала +25 °С», — рассказала начальник метеостанции «Коломна» Наталья Елагина.

В целом за сентябрь температура воздуха в регионе превышала норму на 1,8 градуса.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что на погоду в ряде регионов России в ближайшие дни будет влиять масштабный циклон из северной Атлантики.

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