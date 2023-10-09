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Синоптик Варакин рассказал о влиянии циклона на погоду в ряде регионов России

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что на погоду в ряде регионов России в ближайшие дни будет влиять масштабный циклон из Северной Атлантики.
Синоптик Варакин рассказал о влиянии циклона на погоду в ряде регионов России
  • AFP

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что циклон уже вызвал резкое понижение температур и сильный ветер. В северо-западных регионах возможны порывы ветра до 25 м/с.

После отхода циклона ожидается повышение температуры, но погода по-прежнему будет переменчивой и осенней.

Со своей стороны, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что потепление в Москве ожидается со среды, 11 октября. Температура воздуха составит до +9 °С, затем продолжит повышение.

«Ветра не будет. В четверг с юго-западным ветром придёт очередное потепление: +14…+15 °С. Будет слегка пасмурно, дождь, но тепло мы почувствуем душой и телом», — добавил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске (Свердловская область) выпал первый снег.

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