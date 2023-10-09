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Первый снег в Приморье ожидается на следующей неделе

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В Приморье в начале следующей недели заметно похолодает и выпадет первый снег, заявил главный синоптик региона Борис Кубай.
Первый снег в Приморье ожидается на следующей неделе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

«Если, скажем, в предстоящее воскресенье, 15 октября, температура воздуха в нижней тропосфере, на высоте около полутора километров, ожидается в градации +6…+8 °C, то 17 октября она понизится до градации 0…-6 °C», — заявил Кубай.

По его словам, в утренние часы во многих районах края температура понизится ниже 0 °С. На побережье будет ненамного теплее, но всё равно прохладно.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.

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