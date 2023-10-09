Синоптик Позднякова спрогнозировала возвращение тепла в Москву в начале 20-х чисел октября

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что ветреная дождливая погода с температурой воздуха ниже нормы и ночными заморозками в Москве продлится до вторника, 10 октября.

«Затем этот атлантический циклон сместится на восток, и в среду на погоду в столице будет влиять гребень антициклона. Солнца, скорее всего, не будет, но и осадков не ожидается. А температура воздуха станет на пару градусов выше», — сказала Позднякова в беседе с «Российской газетой».

По её словам, в четверг к столичному региону подойдёт новый атлантический циклон, который будет менее холодным, но таким же дождливым. К пятнице прогнозируется +8...+13 °С. И в четверг, и в пятницу возможны сильные осадки.

Из долгосрочного прогноза следует, что солнечная и сухая погода вернётся в столицу в начале 20-х чисел октября.

«Это не будет бабье лето, поскольку после снега о нём уже не говорят, но погоду ждём комфортную», — добавила Позднякова.

Также стало известно, что в Москве второй день подряд фиксируют суточный рекорд низкого атмосферного давления, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале. Об этом сообщает newizv.ru.

«Сегодня, в самом начале суток, в полночь, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, было зафиксировано атмосферное давление 727,6 мм рт. ст.», — рассказал Леус.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1992 году — 728 мм рт. ст.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал потепление до +15 °С в Москве на текущей неделе.