Фестиваль личностного развития «Новый уровень» пройдёт 15 октября на ВДНХ
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
Организатор фестиваля — Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград».
Программа включает три тематических мероприятия. Запланированы мастер-классы и игры, направленные на развитие личности, улучшение коммуникации, поиск мотивации.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в павильоне ВДНХ «Умный город», посвящённом современным технологиям, обновили постоянную экспозицию.