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Фестиваль личностного развития «Новый уровень» пройдёт 15 октября на ВДНХ

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Фестиваль личного развития «Новый уровень» будет проходить 15 октября в павильоне «Арт. Техноград» на ВДНХ.
Фестиваль личностного развития «Новый уровень» пройдёт 15 октября на ВДНХ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Организатор фестиваля — Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград».

Программа включает три тематических мероприятия. Запланированы мастер-классы и игры, направленные на развитие личности, улучшение коммуникации, поиск мотивации.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в павильоне ВДНХ «Умный город», посвящённом современным технологиям, обновили постоянную экспозицию.

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