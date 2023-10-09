В Москве выдали миллионный единый читательский билет (ЕЧБ). Его обладателем стал 22-летний студент Николай Ромашов.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

С помощью ЕЧБ москвичи могут брать книги в 440 столичных библиотеках и пользоваться онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы», где можно получить доступ к 15 млн изданий.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, реализация проекта «Московские библиоцентры» по модернизации библиотечных пространств приносит результат. Так, за I полугодие текущего года их посетили более 6 млн человек.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылось уникальное многофункциональное подземное пространство «Паркинг Галерея».