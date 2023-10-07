Врач Вялов посоветовал регулярно употреблять белок для профилактики онкологии

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что регулярное потребление белка р53 может помочь «затормозить» процесс естественной «клеточной гибели».

«Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки», — сказал он, добавив, что механизм помогает в том числе предотвратить появление онкологии. Его слова приводит «Российская газета».

Вялов напомнил, что важно «начать нормально есть и получать достаточно белка».

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула, что белок должен присутствовать в каждом приёме пищи.

Например, завтрак может состоять из двух варёных яиц. Подойдёт творог или нежирные сорта сыра, которые могут стать добавкой к бутерброду.

На обед она рекомендует красное мясо, птицу, рыбу не в жареном виде.

«Например, суп с мясом (борщ, щи) или овощной. А на второе — мясо (птица или рыба) с гарниром в виде овощей или круп. На ужин — овощной салат с рыбой (тунцом или морепродуктами)», — сказала врач.

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