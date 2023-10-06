В Ульяновске проведут более 2000 мероприятий в школьные каникулы
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Запланированы мастер-классы, экскурсии, весёлые старты.
Например, для учащихся лицея при УлГТУ проведут «День лицеиста», а МУП «Ульяновскводоканал» организует экскурсию для учащихся школы №52.
Также состоится экологическая акция «Спасём Волгу».
Ранее сообщалось, что в Москве начались отборочные этапы на городскую олимпиаду среди учащихся 5—11-х классов. Сезон стартует с туров по филологии и истории искусств.