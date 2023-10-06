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В Ульяновске проведут более 2000 мероприятий в школьные каникулы

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В Ульяновске организуют свыше 2000 мероприятий во время школьных каникул, которые продлятся с 9 до 15 октября.
В Ульяновске проведут более 2000 мероприятий в школьные каникулы
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Запланированы мастер-классы, экскурсии, весёлые старты.

Например, для учащихся лицея при УлГТУ проведут «День лицеиста», а МУП «Ульяновскводоканал» организует экскурсию для учащихся школы №52.

Также состоится экологическая акция «Спасём Волгу».

Ранее сообщалось, что в Москве начались отборочные этапы на городскую олимпиаду среди учащихся 5—11-х классов. Сезон стартует с туров по филологии и истории искусств.

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