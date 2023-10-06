В Ульяновске проведут более 2000 мероприятий в школьные каникулы

В Ульяновске организуют свыше 2000 мероприятий во время школьных каникул, которые продлятся с 9 до 15 октября.

РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru. Запланированы мастер-классы, экскурсии, весёлые старты. Например, для учащихся лицея при УлГТУ проведут «День лицеиста», а МУП «Ульяновскводоканал» организует экскурсию для учащихся школы №52. Также состоится экологическая акция «Спасём Волгу». Ранее сообщалось, что в Москве начались отборочные этапы на городскую олимпиаду среди учащихся 5—11-х классов. Сезон стартует с туров по филологии и истории искусств.