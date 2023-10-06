В Кирове отреставрировали Приказную избу XVIII века

В Кирове отреставрировали Приказную избу — объект культурного наследия федерального значения. Она была построена в XVIII веке.

Об этом сообщает progorod43.

Приказная изба — одно из первых каменных гражданских строений Хлынова-Вятки. Реставрация проходила в рамках подготовки Кирова к 650-летнему юбилею.

«Экскурсионные программы начнутся с субботы, 7 октября, а заявок на экскурсию подано уже на несколько недель вперёд. В целом к 650-летнему юбилею Кирова идёт реставрация большого количества зданий, в том числе и объектов культурного наследия, так что в ближайшие несколько лет ещё не раз будем радовать кировачан и гостей города новыми архитектурными победами», — заявил губернатор Александр Соколов.

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