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Международный фестиваль «Балтийский дом» открывается в Петербурге

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Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» открывается в Санкт-Петербурге. Он проходит под девизом «Взгляд на Восток».
Международный фестиваль «Балтийский дом» открывается в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Программа включает постановки из Индии и Ирана, а также спектакли российских театров по сочинениям восточных авторов и национальных театров республик России.

Среди участников — театральная лаборатория «Адишакхти» (Индия), Государственный театр коренных малочисленных народов Севера (Якутия), Государственный бурятский академический театр драмы имени Намсараева (Улан-Удэ).

Также запланированы круглые столы, творческие вечера и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге завершили реставрацию Театра имени Ленсовета. Работы закончились на полгода раньше установленного срока.

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