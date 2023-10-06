Международный фестиваль «Балтийский дом» открывается в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Программа включает постановки из Индии и Ирана, а также спектакли российских театров по сочинениям восточных авторов и национальных театров республик России.
Среди участников — театральная лаборатория «Адишакхти» (Индия), Государственный театр коренных малочисленных народов Севера (Якутия), Государственный бурятский академический театр драмы имени Намсараева (Улан-Удэ).
Также запланированы круглые столы, творческие вечера и мастер-классы.
Ранее сообщалось, что в Петербурге завершили реставрацию Театра имени Ленсовета. Работы закончились на полгода раньше установленного срока.