В Чехии появились азиатские шершни, представляющие угрозу для пчёл и людей

В Чехии впервые обнаружили азиатских шершней, которые могут поедать пчёл и представляют опасность для людей. Этих насекомых нашли в районе Пльзеня на западе страны.

Об этом рассказал представитель Агентства по охране природы и ландшафта Томаш Гёрнер.

5 октября агентство получило сообщение о том, что в одном из жилых районов города летают «непривычно большие шершни». Специалисты посмотрели на фотографии насекомых и предположили, что это азиатский шершень.

«Сегодня (в пятницу) мы выехали на место и убедились, что речь действительно идет об этом инвазивном (проникающим внутрь) виде шершней. Теперь мы пытаемся найти гнездо, с помощью пожарных ликвидировать его, и проинформировать о ситуации местные власти и общественность», — цитирует Гёрнера РИА Новости.

Найти гнездо шершней сложно, они могли поселиться в густонаселенном районе.

«Сегодня мы поймали несколько особей азиатского шершня, а теперь пытаемся по поведению остальных определить маршруты их полётов и местонахождение гнезда», — добавил он.

Агентство отмечает, что азиатский шершень темнее европейского, его можно отличить по жёлтому цвету конечностей. Шершень атакует пчёл именно в ульях, а летает он быстрее и проворнее, чем «европеец».

Врач-дерматовенеролог Роман Иванов ранее рассказал в беседе с RT, как яд ос и пчёл действует на человека и почему жало насекомых нельзя доставать из раны пинцетом.