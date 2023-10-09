В Петербурге прошёл концерт артистов телеканала RU.TV в рамках проекта «Музыка в цехах»

На Обуховском заводе «Алмаз-Антей» в Санкт-Петербурге прошёл концерт артистов телеканала RU.TV в рамках проекта «Музыка в цехах».

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

«Музыка в цехах» — продолжение инициативы создателя «Землян» Владимира Киселёва по премированию военнослужащих, ликвидировавших в ходе СВО танки Leopard и тяжёлую бронетехнику западного производства.

В концерте приняли участие группа «Земляне», Ирина Дубцова, Николай Басков, Денис Майданов, а также Елена Север и ЮрКисс, которые также выступили в роли ведущих.

«Выступать на военных заводах закрытого типа была хорошая традиция во время Великой Отечественной войны, когда артисты поддерживали людей, которые полностью отдают себя Родине. И сегодня для меня большая честь пожать руки тем, кто работает на заводе», — заявил Николай Басков.

Со своей стороны, Елена Север отметила, что участникам СВО нужны не только тёплые слова и моральная поддержка, но и военная техника, позволяющая уверенно идти к победе.

В ходе мероприятия Елена Север, ЮрКисс и группа «Земляне» вручили денежные сертификаты «За самоотверженный труд при производстве военной техники для нужд СВО».