Диетолог Павлюк назвала овсянку, ячмень и гречку самыми полезными крупами

Врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк рассказала, какие крупы по своим свойствам можно считать наиболее полезными.

На первом месте в рейтинге — овсянка, поделилась специалист в беседе с «Москвой 24».

«Это прекрасный источник растворимых пищевых волокон, которые помогают снизить уровень общего и «плохого» холестерина. Это важно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила Павлюк.

Также полезной крупой является ячмень, так как содержит большое количество растворимой клетчатки и минералы: селен, фосфор, медь и марганец.

Гречка тоже является источником пищевых волокон и антиоксидантов, а также магния. Эта крупа содержит все незаменимые аминокислоты, заключила Павлюк.

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