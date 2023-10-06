Диетолог Павлюк назвала овсянку, ячмень и гречку самыми полезными крупами
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На первом месте в рейтинге — овсянка, поделилась специалист в беседе с «Москвой 24».
«Это прекрасный источник растворимых пищевых волокон, которые помогают снизить уровень общего и «плохого» холестерина. Это важно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила Павлюк.
Также полезной крупой является ячмень, так как содержит большое количество растворимой клетчатки и минералы: селен, фосфор, медь и марганец.
Гречка тоже является источником пищевых волокон и антиоксидантов, а также магния. Эта крупа содержит все незаменимые аминокислоты, заключила Павлюк.
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